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Koca: "Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını...
6 saat önce
Koca: "Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz.
Koca: "Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:58 Kaynak: AA
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