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Koca: "Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır.
6 saat önce
Koca: "Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır.
Koca: "Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:38 Kaynak: AA
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