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Koca: "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının...
15 dakika önce
Koca: "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz.
Koca: "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:42 Kaynak: AA
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