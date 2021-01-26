Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"
26.01.2021 19:21
Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"
Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koca: 'Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici' - Son Dakika
Son Dakika Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı