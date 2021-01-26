Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici" - Son Dakika

Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"

Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"

Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"

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