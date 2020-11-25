Koca: "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. - Son Dakika

Koca: "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu.
25.11.2020 20:01
Koca: "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu.
Koca: "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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