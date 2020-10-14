Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu... - Son Dakika

Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu...
14.10.2020 20:31
Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu kişilerin temaslılarını buluyor, HES'e kaydediyoruz"
Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu kişilerin temaslılarını buluyor, HES'e kaydediyoruz"
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