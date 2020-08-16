Koca: "Toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta, yani virüsü yayma potansiyeline... - Son Dakika

Koca: "Toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta, yani virüsü yayma potansiyeline...
Koca: "Toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta, yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda.
Koca: "Toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta, yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda."
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:37
Kaynak: AA
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