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Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi...
7 saat önce
Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"
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