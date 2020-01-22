Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: '(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi... - Son Dakika

Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi...

7 saat önce

Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"

Koca:

Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim
'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:55:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]