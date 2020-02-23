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Koca: "Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici...
7 saat önce
Koca: "Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Koca: "Tüm uluslararası uçuşlar ( İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu."
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