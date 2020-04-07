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Koca: "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı.
6 saat önce
Koca: "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı.
Koca: " Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:56 Kaynak: AA
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