Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması

21.04.2021 16:49

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcadığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, mübarek ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan-ı Şerif'in Arnavutluk'a ve tüm İslam alemine sağlık, bereket ve hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ortak kültür ve tarihten aldığı güçle her geçen gün gelişip, derinleştiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin kardeşliğin gereğini yerine getirerek 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik kalkınmasına her türlü desteği verdiğini belirten Erdoğan, hem 2019 eylül ve kasım depremleri sonrasında hem de koronavirüs salgını ile mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarla Arnavut halkının yanında olduklarını vurguladı.

Arnavut halkına son olarak 23 Aralık'ta Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konut projesinin temel atma töreninde hitap etme fırsatı bulduğunu anımsatan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 21 Eylül ve 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremlere ilişkin "Arnavutluk'un a ve b planlarının yanı sıra yanımızda Türkiye var" dediğini hatırlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin de kısa sürede başlattığı proje ile Arnavutların yanında olduğunu gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını da birlikte yaşayacağız. Bugün de Arnavutluk'un sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak Fier Dostluk Hastanemizin açılış törenini birlikte icra ediyoruz. Sayın Rama'nın ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak, stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştik. Ayrıca Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık. Hamdolsun bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa bir sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlar ile donatıp, tefriş ettik."

"Arnavutluk'a zenginlik katacak"

Erdoğan, 70 milyon avroya mal olan Fier Dostluk Hastanesinin toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, "6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 kişilik sağlık ekibinin dün itibarıyla göreve başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka daha eklediğimize inanıyorum. Milletim ve şahsım adına ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olacak Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin tüm Arnavutluk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kovid-19 virüsüne kurban verdiğimiz tüm Arnavut kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanemizde görev yapacak tüm sağlık personelimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum."

Konuşmasının ardından hastane ve çevresinin görüntülerini izleyen Erdoğan, "Ameliyathaneleri, tomografi, MR cihazlarını gördük, hepsi de en ileri teknolojiyle donatılmış. İnanıyorum ki Arnavutluk'a çok büyük bir zenginlik katacaktır. Fier Hastanesi, dostluk hastanesi olarak Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini çok daha ileri taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Başbakan Rama'ya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, yüklenici firmaya teşekkür ederek, çevre düzenlemesi bittiğinde hastanenin çok daha güzel hale geleceğine inandığını söyledi.

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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