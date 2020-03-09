Koca: "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: 'Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur' - Son Dakika

Koca: "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(2)

Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, 14 cm'ye kadar incelme sağlayan Ahtapot Zayıflama tekniğini anlattı Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:14:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]