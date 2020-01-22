Koca: "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. - Son Dakika

Koca: "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz.

7 saat önce

Koca: "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz.

Koca:

Koca: " Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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