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Koca: "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz.
7 saat önce
Koca: "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Koca: " Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var."
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