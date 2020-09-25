Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
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