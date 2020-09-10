Koca: "Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67" -... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 'nın konuşması VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van , Muş , Hakkari ve Bitlis 'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)

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