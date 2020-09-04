Koca: "Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının yapıldığı salona gelmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. (1)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir."
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:06 - Kaynak: AA
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