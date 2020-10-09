Koca: "Türkiye, salgına karşı, dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Türkiye, salgına karşı, dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi. Hiçbirimiz daha bir muamma olduğu günden bugüne, koronavirüs tehlikesine karşı yalnız bırakılmadık. Devlet, millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi."