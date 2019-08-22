Son Dakika Haberleri: Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"
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Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"

1 saat önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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