Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"
1 saat önce
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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