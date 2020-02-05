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Koca: "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu...
6 saat önce
Koca: "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:40 Kaynak: AA
Koca: "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum."
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