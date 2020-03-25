Son Dakika › Güncel › Koca: 'Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. - Son Dakika
Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin.
6 saat önce
Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin.
Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:28 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi