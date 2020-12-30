Koca: "Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak... - Son Dakika

Koca: "Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak...
30.12.2020 21:33
Koca: "Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.
Koca: "Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir."
Kamu, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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