Koca: "Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir."
08.01.2021 00:05
Koca: "Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir.
Koca: "Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir."
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Koca: 'Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir.' - Son Dakika
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