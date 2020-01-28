Koca ve Soylu'dan, depremde hayatını kaybeden aileye taziye ziyareti - Son Dakika

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Koca ve Soylu'dan, depremde hayatını kaybeden aileye taziye ziyareti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın içinde olduğu aracın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması Taziye ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremde mağdur olan bir kadınla konuşması ELAZIĞ -...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın içinde olduğu aracın gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması
Taziye ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremde mağdur olan bir kadınla konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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