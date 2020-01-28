Koca ve Soylu'dan, depremde hayatını kaybeden aileye taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca ve Soylu'dan, depremde hayatını kaybeden aileye taziye ziyareti - Son Dakika

Koca ve Soylu'dan, depremde hayatını kaybeden aileye taziye ziyareti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın içinde olduğu aracın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması Taziye ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremde mağdur olan bir kadınla konuşması ELAZIĞ -...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın içinde olduğu aracın gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması

Taziye ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremde mağdur olan bir kadınla konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Koca ve Soylu'dan, depremde hayatını kaybeden aileye taziye ziyareti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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