Koca: "Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık, başarılı örnekleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık, başarılı örnekleri... - Son Dakika

Koca: "Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık, başarılı örnekleri...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (2)

Koca: Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık, başarılı örnekleri...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:39 Kaynak: AA

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