Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından... - Son Dakika

Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından...

6 saat önce

Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak.

Koca:

Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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