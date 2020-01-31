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Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından...
6 saat önce
Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Koca: "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak."
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