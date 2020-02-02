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Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları...
6 saat önce
Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif"
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif"
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