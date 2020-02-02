Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları... - Son Dakika

Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları...

6 saat önce

Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif"

Koca:

Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif"

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 04:25:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]