Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor - Son Dakika

Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
11.02.2021 19:33
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaşın üzerindeki eşlerinin aşılanmasına başlanacağını duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaşın üzerindeki eşlerinin aşılanmasına başlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.
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