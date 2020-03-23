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Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin...
6 saat önce
Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz.
Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:00 Kaynak: AA
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