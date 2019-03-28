Koca, Yerel Seçimde Hastanelerden Yaklaşık 12 Bin Seçmenin Sandıklara Taşınacağını, Bu İşlemde 7...
1 saat önce
Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi.
Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:26 Kaynak: AA
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