Koca, Yerel Seçimde Hastanelerden Yaklaşık 12 Bin Seçmenin Sandıklara Taşınacağını, Bu İşlemde 7...

Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar

"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti

Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu

5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı