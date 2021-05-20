Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var."
Koca: "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum' - Son Dakika