'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı - Son Dakika

TSK'ya ait 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı, 200'ü aşkın Türk vatandaşıyla Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan havalandı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'nda tahliyeler devam ediyor. TSK'ya ait Koca Yusuf olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın Pakistan'a iniş yapacağı ve tahliye edilen yolcuların Pakistan'dan Türkiye'ye THY'ye ait tarifeli uçakla getirileceği ifade edildi.

(İHA)