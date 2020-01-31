'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı - Son Dakika

'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı

12 dakika önce

ÇİN'in Vuhan kentindeki koronavirüs salgını nedeniyle 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı, System.String[]

ÇİN'in Vuhan kentindeki koronavirüs salgını nedeniyle 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde virüse rastlanmayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için operasyon başlattı. 'Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi' operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmenin ardından, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulans uçağa dönüştürüldü. Dün Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelen uçağa, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tibbi malzemeler yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Hazırlıkların tamamlanması ardından uçak, 6 sağlık personeli ile Çin'deki vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan hareket etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koca Yusuf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı
İngiltere'de ilk korona virüsü tespit edildi Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemini açıkladı Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 13:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]