'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (2) - Son Dakika

'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (2)

6 saat önce

YAKIT İKMALİNİN ARDINDAN YENİDEN HAVALANDIAmbulans uçağa çevrilen A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (2), System.String[]

YAKIT İKMALİNİN ARDINDAN YENİDEN HAVALANDI

Ambulans uçağa çevrilen A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı. Buradaki yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanan askeri uçağın gece yarısı civarında Vuhan'a ulaşması bekleniyor. 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülke vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

ANKARA,


Moğolistan, Koca Yusuf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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