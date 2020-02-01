'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (3) - Son Dakika

VUHAN'A İNİŞ YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un Çin'in Vuhan kentine ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak" denildi.