'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (4) - Son Dakika

BAKAN KOCA: 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan Havalimanı'na indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi.