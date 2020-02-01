'Koca yusuf' çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koca yusuf' çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı - Son Dakika

'Koca yusuf' çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı

29 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un Çin'in Vuhan kentine ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un Çin'in Vuhan kentine ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak denildi.

BAKAN KOCA: 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan Havalimanı'na indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi.

'Koca yusuf' çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koca Yusuf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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