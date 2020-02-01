'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2) - Son Dakika

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6 saat önce
BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------Uçağın içindeki yolcular
Haber: ANKARA,
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