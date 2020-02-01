'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2) - Son Dakika

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2)

6 saat önce

BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2), System.String[]

BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Uçağın içindeki yolcular

Haber: ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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