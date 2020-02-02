'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4) - Son Dakika

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DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.
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