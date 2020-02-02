'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4) - Son Dakika

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)

44 dakika önce

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4), System.String[]

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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