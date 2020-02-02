'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (5) - BAKAN KOCA AÇIKALAMALARDA BULUNDU - Son Dakika

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'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (5) - BAKAN KOCA AÇIKALAMALARDA BULUNDU
17 dakika önce
'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (5) - BAKAN KOCA AÇIKALAMALARDA BULUNDU.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (5) - BAKAN KOCA AÇIKALAMALARDA BULUNDU
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