Son Dakika › Güncel › 'Koca yusuf operasyonu' tamamlandı - bakan koca, açıklamalarda bulundu - Son Dakika
'Koca yusuf operasyonu' tamamlandı - bakan koca, açıklamalarda bulundu
7 saat önce
BAKAN KOCA, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
BAKAN KOCA, AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!