'Koca yusuf operasyonu' tamamlandı - bakan koca açıkalamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koca yusuf operasyonu' tamamlandı - bakan koca açıkalamalarda bulundu - Son Dakika

'Koca yusuf operasyonu' tamamlandı - bakan koca açıkalamalarda bulundu

20 dakika önce

BAKAN KOCA AÇIKALAMALARDA BULUNDU (AKTÜEL)

BAKAN KOCA AÇIKALAMALARDA BULUNDU (AKTÜEL)

'Koca yusuf operasyonu' tamamlandı - bakan koca açıkalamalarda bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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