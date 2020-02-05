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Koca: "(Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan kişiler) Genel durumları iyi"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:45 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (4)
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