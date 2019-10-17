Kocaali Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Acar, açıklamasında, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terör örgütü PKK'yla mücadele ettiğini anımsattı.

Devletin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da büyük mücadele verdiğini belirten Acar, "Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır." dedi.

Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığına işaret eden Acar, bu savaşta milyonlarca insanın yurtlarından edildiğini, binlerce insanın barbarca katledildiğini aktardı.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün DEAŞ, PYD ve YPG'nin elinde bulunduğunu dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı, bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektedir."

Acar, bölgenin istikrar, barış ve refaha kavuşması için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı, Kocaali Belediyesi olarak desteklediklerini belirterek, operasyonlarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.