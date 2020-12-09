"Kocaali Cennet Hurması Kurusu" coğrafi işaret bekliyor - Son Dakika

"Kocaali Cennet Hurması Kurusu" coğrafi işaret bekliyor

09.12.2020 12:45

Sakarya Kocaali ilçesindeki kırsal mahallelerde vatandaşların hobi olarak kuruttuğu cennet hurması, belediyenin girişimleriyle alınacak coğrafi işaret tescil belgesiyle üreticisine katma değer sağlayacak.

Sakarya Kocaali ilçesindeki kırsal mahallelerde vatandaşların hobi olarak kuruttuğu cennet hurması, belediyenin girişimleriyle alınacak coğrafi işaret tescil belgesiyle üreticisine katma değer sağlayacak.

İlçedeki hemen hemen her evin bahçesinde kolaylıkla yetişen ve halk arasında "cennet hurması" diye bilinen meyve, olgunlaşmadan toplanmasının ardından soyularak kurutuluyor.

Kış aylarında tüketilen hurma kurusuyla ilgili girişimlerde bulunan Kocaali Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunarak, ilk değerlendirme aşamasını geçti.

Yöreye özgü odun ateşiyle yanan sobada kurutma işlemi yapılan hurma kurusunun üreticilerin yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor.

"Çikolata kıvamına kavuşmakta"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, "Kocaali Cennet Hurması Kurusu" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işareti almak üzere müracaat ettiklerini söyledi.

Tescil sürecinin onaylandığını ve prosedür gereği 3 yıl sonra coğrafi işaretin verileceğini aktaran Acar, "Kocaali Cennet Hurması Kurusu ile amacımız, bölgemizde doğal olarak üretilmekte olan cennet hurmasının işlenerek ve değerinin arttırılarak tüketicilerinin istifadesine sunulmasıdır. Sofralık olarak tüketildiğinde çok hoş, kendine özgü bir tadı olan cennet hurmamız, kurutularak Kocaali cennet hurması haline getirildiğinde bambaşka bir tada adeta kakaolu çikolata kıvamına kavuşmaktadır. Amacımız, gençlerimizin çok ilgi gösterdiği bu üründen elde edilen geliri arttırmak, hem de tüketicilere kuru meyve severlere harika bir damak tadında Kocaali cennet hurması kurusunu sunmaktır." ifadelerini kullandı.

"Fındığa alternatif bir ürün olacağını düşünüyorum"

İlçeye bağlı kırsal Açmabaşı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yılmaz Şaban Muslu da cennet hurması diye tabir ettikleri meyvenin bu coğrafyayı çok sevdiğini söyledi.

Meyvenin tamamen organik, herhangi bir ilaç gübre olmaksızın yetiştirildiğine değinen Muslu, "Tamamen olgunlaştıktan sonra yendiği gibi biraz daha olgunlaşmadan önce işlem yapıp soyup kurutup kışlık olarak saklayıp yediğimiz bir üründür. Çok lezzetlidir, sağlığa faydalıdır. Bu bölgemizi çok seviyor. Her yıl ürün oldukça fazla veriyor, öyle ki bazen dallar kırılabiliyor. Ticari anlamda tabii ki düşünülebilir. İleride fındığa alternatif bir ürün olacağını düşünüyorum." dedi.

Muslu, coğrafi işaret belgesi alındıktan sonra ürünün pazarlanmasında kolaylıklar yaşayacaklarını kaydetti.

Üretici Emine Muslu da yılın son aylarında topladıkları meyvenin kurutularak işlendiğini, pekmezinin de lezzetli olduğunu söyledi.

"Sobanın üzerine asıp kurutuyoruz"

Bezirgan Mahallesi'nde ikamet eden üretici Fehmi Topçu (60) ise hurma ağaçlarının, tarlanın fındıklığın kenarlarına ataları tarafından dikildiğini anlattı.

Daha önceden hobi olarak kurutup sakladıkları meyveyi ticari faaliyete dönüştürmek istediklerine işaret eden Topçu, "Zahmetli bir süreci var. Toplanıyor, mutfak ortamında soyuluyor. Sobanın üzerine asıp kurutuyoruz. Tescil sürecine bizler de katkı sağladık. Bütün civar köylerde bu ürün var. Fındığa alternatif ürün olabilir ileride. Hem evin ısınması için hem de kurutmak için sobayı kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Coğrafi tescil belgesinin üreticiye katkı sağlayacağını düşündüğünü aktaran Topçu, "Bölgede çok var. Tescilli olursa, insanlar bu işe yönelir. Satarken de gönül rahatlığı olur." dedi.

Kocaali Cennet Hurması Kurusu coğrafi işaret bekliyor
Kocaali Cennet Hurması Kurusu coğrafi işaret bekliyor
Kocaali Cennet Hurması Kurusu coğrafi işaret bekliyor
Kocaali Cennet Hurması Kurusu coğrafi işaret bekliyor

Sakarya, Kocaali, Hurma, Muslu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kocaali Cennet Hurması Kurusu' coğrafi işaret bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik         
12:25
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kocaali Cennet Hurması Kurusu" coğrafi işaret bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei