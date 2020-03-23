Kocaali'de belediye personelinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Kocaali'de belediye personelinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.
Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.
Kocaali Devlet Hastanesi önüne gelen personel, salgına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını alkışladı.
Sağlık çalışanlarının gece gündüz, canla başla, risk alarak hizmet vermeye devam ettiğini belirten personel, kendilerinin de vatandaşların koronavirüse yakalanmaması için ilçede dezenfeksiyon işlemleri yaptıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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