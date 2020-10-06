Kocaali'de cadde ve sokaklara Azerbaycan ve Türkiye bayrakları asıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde merkez caddelere Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek amacıyla Azerbaycan ve Türkiye bayrakları asıldı.

Kocaali Belediyesi ekiplerince, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri almak amacıyla Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara destek amacıyla Sakarya ve Cumhuriyet caddelerine bayraklar asıldı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azeri kardeşlerimize olan desteğimizi göstermek amacıyla ilçemizin önemli cadde ve meydanlarına Azeri ve Türk bayraklarımızı astık. İnanıyorum ki, devletimiz ve milletimiz, Azeri kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar onların yanında olacaktır." ifadesini kullandı.