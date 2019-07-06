Kocaali'de deniz mayını bulundu
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Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
'nın Kocaali
ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde denizin 1,5 kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takıldı. Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkiinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı teslim edildiği öğrenildi. - SAKARYA
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