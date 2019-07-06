Son Dakika Haberleri: Kocaali'de deniz mayını bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaali'de deniz mayını bulundu

18 dakika önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.

Kocaali'de deniz mayını bulundu, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde denizin 1,5 kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takıldı. Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkiinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı teslim edildiği öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
Kuzey Deniz, Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu! Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 21:53:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaali'de deniz mayını bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]