Kocaali'de işletmelere koronavirüs denetimi - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde belediye ekipleri, normalleşme sürecinde 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayan işletmelerde denetimlerde bulundu.

İşletmeleri gezen Kocaali Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, tedbirler kapsamında yapılması gerekenleri anlattı, işletmelerin iç dizaynları denetlendi.

Bu arada denetlemelere katılan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da işletme sahiplerine maske ve kolonya dağıttı.



Başkan Acar, yaptığı açıklamada, işletmelerde alınan tedbirleri tek-tek denetlediklerini belirterek, "Ülkemizde de ilçemizde de etkisini gösteren koronavirüs tehdidine karşı gerekli tüm çalışmaları yapmış bulunmaktayız. İşletmelerden talebimiz, devletimizin aldığı kararları eksiksiz yerine getirmeleridir. Aksi takdirde, bu süreç uzayacak ve daha fazla can kaybına sebep olacaktır." ifadesini kullandı.