Kocaali'de karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaali'de karla mücadele - Son Dakika

Kocaali'de karla mücadele

6 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Kocaali'de karla mücadele, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağışın ardından belediye ekipleri, kapanan mahalle yolları açmak için çalışma başlattı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Acar, "Çalışmalar kapsamında Kirazlı, Akpınar, Kestanepınar, Çakmaklı ve Aktaş mahallerinde ulaşım sağlanarak yollar açıldı. Diğer kırsal mahallerin yol açım işlemleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Acar, ilçenin yüksek kesimleri olan Süngüt, Küplük ve Kızılüzüm mahallelerinde yol açma faaliyetlerinin Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Acar, Sakarya, Kocaali, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci el araç fiyatları Eylül 2019'dan bu yana yüzde 20 arttı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 01:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaali'de karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]