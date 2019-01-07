Kocaali'de Karla Mücadele Çalışmaları
36 dakika önce
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.
Kocaali
Belediye Başkanı Ahmet Acar
, ilçede kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.
Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 34 mahallenin yüksek kesimlerde bulunduğunu söyledi.
Bu bölgelerde kar yağışı görüldüğünü aktaran Acar, "Belediye olarak iş makinelerimiz ve diğer ihtiyaçlarımızla hazır durumda bekliyoruz. Kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz devamlı kontrollerini yapmaktadır. Vatandaşlarımıza da kendi imkanlarıyla yardımcı oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.
Acar, kış mevsiminin rahat bir şekilde geçmesi için kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:00 Kaynak: AA
AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak
Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu